سيمون: أبويا وأمي ومدرستي علموني عدم التعصب في أي شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قالت الفنانة سيمون، إنها تعلمت من والدها ووالدتها ومدرستها، عدم التعصب في أي شيء.

وكتبت سيمون، عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏خليك دايما نفسك، اتعلم من الغير.. اتأثر بالأراء، لكن كل إنسان ليه تفاصيله زي بصمة الإيد، وورقة الشجر، ولما تبقى نفسك ممكن تعجب ناس وناس لا.. بس برضه خليك نفسك".

وأضافت: "أنا عن نفسي من صغري أبويا وأمي ومدرستي علموني عدم التعصب في أي شيء.. دين، كورة، سياسة، فن، آراء، وكل مادا بطور نفسي وأحاول أحسنها".

كان آخر أعمال سيمون مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي"، من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.