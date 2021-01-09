شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى "اغتراب" يشارك في مهرجان العين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصري الروائي القصير "اغتراب" للمخرج الشاب معتز عبد الخالق في مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الثالثة ضمن مسابقة "إصنع فيلمك في زمن الكورونا".





مسابقة "إصنع فيلمك في زمن الكورونا" مبادرة جديدة أطلقها مهرجان العين السينمائى في دورته الجديدة، وتتيح لصناع الأفلام فرصة الاستفادة من الحجر الصحي، بتصوير فيلم تدور أحداثه حول تفاصيل الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي.

فيلم "اغتراب" إنتاج مشترك بين مصر والإمارات والمغرب وتونس، وهو من بطولة، على البوهالى، مهدى بو خريص، محمد صوفى، أحمد القبيسى، ربيعة القاضي، وسيناريو على البوهالى، وإخراج معتز عبد الخالق، تصوير أحمد جودة، موسيقى أمين الشارنى





مهرجان العين السينمائي حدث سنوي غير ربحي يجمع صناع السينما المحترفين والمواهب الواعدة والطلبة والجمهور من داخل دولة الأمارات، للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع، ويكون منصة لعرض الأفلام الإماراتية وفرصة لتبادل المعارف ومشاركة الرؤى وتنمية المعرفة السينمائية والاحتفاء بالصناعة المحلية.