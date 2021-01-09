عمرو عرفة: والدي أغضب رشدي أباظة بسبب هذا الفيلم واستبدله بأحمد مظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روى المخرج عمرو عرفة قصة شهدتها كواليس فيلم "مع الذكريات" الذي أخرجه والده سعد عرفة، وقام ببطولته أحمد مظهر ورشدي أباظة.

وكتب "عرفة" عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه في طفولته كان يخاف من هذا الفيلم عند مشاهدته، موضحًا: "رشدي أباظة قعد يتحايل على أبويا عشان يعمل دور الأحدب".

وأضاف: "أبويا كان شايف صلاح منصور أنسب، وزعل رشدي وجاب أحمد مظهر في دور البطولة بداله، مريم كان دورها مفاجأة للناس".

فيلم "مع الذكريات" من إنتاج عام 1961، بطولة أحمد مظهر، مريم فخر الدين، صلاح منصور، نادية لطفي، تأليف وإخراج سعد عرفة.