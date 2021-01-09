وفاة الموسيقار خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، وفاة والده عن عمر ناهز 72 عامًا.

وكتب عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله.. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

كما نعت الفنانة مي فاروق، الموسيقار خالد فؤاد، وكتبت عبر "فيسبوك": "لا إله إلا الله.. الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله، صاحب أفضال كتير عليّا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليّا ودعواته ليّا لحد آخر مكالمة بيننا الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك، في الجنة ونعيمها، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له".

فيما كتبت الفنانة ريهام عبد الحكيم عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله.. من أكتر الناس اللي شجعوني وله فضل كبير عليّ.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. الرجاء الدعاء له".

خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر 1948، وهو موسيقار وقائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لكبار النجوم، وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية منها: "بنت من شبرا، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، وأحلام عادية" وغيرها.