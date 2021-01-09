شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب الكوميدى Freaky يحقق 14 مليون و900 ألف دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم الرعب الكوميدي Freaky إلى 14 مليوناً و900 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، وذلك رغم وضع كورونا وما فرضته الجائحة من قيود علي السينمات، وهو فيلم الرعب الكوميدى الذى تدور أحداثه بعد تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أنه يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة فى جسد القاتل للأبد.

الفيلم كوميدي أمريكي من إخراج كريستوفر لاندون وبطولة فينس فون، كاثرين نيوتن، كاتي فينيران وألان راك وعرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر الماضي.

آخر أعمال فينس فون كان فيلمه the binge الذي يدور في عالم تم تجريم شرب المخدرات والكحول فيه، يجد الجميع المتنفس في يوم الشراهة، وهو اليوم الوحيد في العام الذي يُسمح لهم بتناول الكحول وجميع أنواع المواد المخدرة