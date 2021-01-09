شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى وثلاث رجال يحبونها فى "الشرابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة راندا البحيرى طرح فيلمها الجديد "الشرابية" بعدما انتهت من تصويره بالكامل، كما انتهى مخرج العمل من أعمال المونتاج والمؤثرات الصوتية وتجهيزه للعرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى البطولة لطفى لبيب وعلاء مرسى وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وسليمان عيد ودومينيك حورانى، وتقدم لمطربة أمينة أغنيتين فى الفيلم.



راندا البحيرى من فيلم الشرابية

فيلم "الشرابية" قصة علاء مرسى وتأليف محمود السنطى، وإخراج معوض إسماعيل، وتدور أحداثه في منطقة "الشرابية"، ويظهر العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين سكانها، وداخل الأحداث يقع ثلاث رجال في حب "ياسمين" التي تجسد شخصيتها الفنانة راندا البحيري، ولكل رجل منهم، طريقة تفكيره الخاصة.

وتكشف الأحداث أن الأول خرج من "الشرابية" للعمل وخوض حياة جديدة، أما الرجل الثاني ففضل البقاء وسط الأهل والأصدقاء متمسكاً بالبيئة التي عاش ونشأ فيها، وسلك الرجل الثالث "أحمد عبد الله محمود" طريق الشر وتغيرت تركيبة شخصيته وأفكاره.



راندا البحيرى على افيش فيلم الشرابية

وكان آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير" فى شهر يناير الماضى، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.