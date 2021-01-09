شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة فادية عبد الغنى تكشف حقيقة تنبؤ مسلسل الوتد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فادية عبد الغنى: "مشهدى مع هدى سلطان في مسلسل الوتد لما كانت بتتكلم على الإجراءات الاحترازية عشان مرض الكوليرا، الناس افتكرتنى بقول كورونا باللهجة الفلاحى، وكانوا بيسألونى كنتى عارفة من وقتها عن الكورونا، فضحكت وقلتلهم أه مكشوف عنى الحجاب".

وأضافت فادية عبد الغنى، خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" للإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة DMC: "احنا واخدين إجراءات احترازية قوية في البيت، وأنا يوميا كل لما أصحى من النوم بغرغر ولازم أشم ميه مغلية فيها قرنفل، وباخد فيتامين سى وأتناول أكل مفيد".

وتابعت: "أصعب ما في كورونا كان منع رؤية الأطفال بسبب الالتزام بالمنازل، وكنت كل يوم بكلم بنتى وبتزهق منى لما بقولها متخرجيش متروحيش، وتقولى احنا اتخنقنا خلاص، وكمان لأن بنتها اللى هي حفيدتى بتلعب رياضة وسباحة في النادى".















