عبير صبري باكية: والدي كان بيضربني بالحزام.. وماما كانت أصعب منه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة عبير صبري، إنها تحملت مسئولية كبيرة بعد وفاة والدها تجاه والدتها وأشقائها الأصغر، موضحة: "شيلت الشيلة بتاعته من بعد وفاته ويارب قومت بالرسالة بتاعته ويكون راضي عني".

أضافت "عبير" خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة": "والدي توفى وأنا في تالتة جامعة، وأخواتي كانوا صغيرين جدا منهم واحدة كانت في الحضانة، وأنا تحملت مسؤولياته تجاههم كاملة، وأنا لسه زعلانة منه أنه مشي وسابنا".

تابعت باكية: "والدي كان بيضربني بالحزام لما بيلاقيني بعمل حاجة غلط، وأنا مش زعلانة منه ومعقدنيش ولا حاجة، التعامل بعنف في أوقات بيكون تعبير عن الحب، بس ده يمكن أثر عليّا وخلاني جبانة شوية، ورغم ده ماما كانت أصعب من بابا، كانت عصبية جدا، وكنت ملطشة في البيت".