ليلى طاهر: مصر مليانة نجوم.. وغيابي بسبب احترامي لنفسي وجمهوري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية بالسنوات الأخيرة الماضية، لافتة إلى أن "الفنان حينما يُصبح له تاريخ فعليه أن ينتقي أدواره بعناية".

أضافت طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية ten: "أنا بحترم نفسي، وبحترم فني، وبحترم تاريخي، وبحترم الجمهور اللي حبني".

تابعت أنها يُعرض عليه أعمال ولكنها لا تليق بتاريخها، مشيرة إلى أنها ستُشارك في أي عمل فني تشعر أنه سيُضيف إلى ما سبق ولا ينتقص منه.

استكملت: "مصر مليانة نجوم ونجمات حلوة وكويسين جدا، وعليهم أن يُخلصوا لفنهم، لكن عايزين نهتم أكثر بالمخرجين والمؤلفين، وخصوصا التأليف".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى طاهر الجزء الرابع من مسلسل "الباب في الباب" عام 2014.