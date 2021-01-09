أكرم حسني: تميم يونس من ألذ المخرجين اللي اشتغلت معاهم في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادته بالعمل مع المخرج الشاب تميم يونس، مؤكدا أنه "من ألذ المخرجين الذين عمل معهم طوال مشواره".

وكتب حسني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تميم يونس من ألذ المخرجين اللي اشتغلت معاهم في حياتي.. اتبسطت أوي بالشغل مع كل تيم الإعلان".

يذكر أن أكرم حسني، يشارك في مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.