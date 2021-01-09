بريانكا شوبرا تنفي خرقها لقواعد الإغلاق العام في لندن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 03:32 صباحاً - تتشدد المملكة المتحدة بفرض قيود الوقاية من عدوى فيروس كورونا،وتفرض على زوارها الخضوع للحجر المنزلي فور وصولهم أراضيها لمدة 14 يوماً،لكنها تمنح بعض المشاهير الذين قدموا إليها بعض الإستثناءات.

اتهمت بعض التقارير نجمة بوليوود وهوليوود الهندية بريانكا شوبرا جوناس،البالغة من العمر "38 عاماً"، ووالدتها مادو، بانتهاك قواعد فيروس كورونا في لندن خلال تواجدها في المملكة المتحدة لتصوير فيلمها الجديد على أراضيها،حيث شوهدت بريانكا شوبرا برفقة والدتها مادو،وكلبتها الأليفة ديانا يوم الأربعاء يدخلون صالوناً في لندن .

وصدر بيان من طاقم عمل الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ينفي انتهاكها قواعد فيروس كورونا السائدة في المملكة المتحدة ،وأشار البيان إلى أن لدى بريانكا شوبرا إذناً بالخروج من الحجر الصحي للعمل،وفقاً لموقع "إندبندنت".



بريانكا شوبرا معفاة من الحجر الصحي في لندن

بريانكا شوبرا



وذكر نقلاً عن المتحدث بإسم نجمة بوليوود بريانكا شوبرا : "أن الصالون فتح يوم الأربعاء 6 يناير في ناتنغ هيل بشكل خاص لفريق إنتاج فيلم Text For You ،وتم إختيار كل مشارك بالفيلم ضمن الإجراءات والقواعد المتبعة،وضمن الإرشادات الخاصة بالعاملين بالإنتاج الفني والأفلام في المملكة المتحدة ،وتتم عمليات التصوير حسب هذه الإرشادات الحكومية ،وتم تقديم طلب الإعفاء قانونياً لبريانكا شوبرا وفريقها ،وحصلت على الإذن،وحين تم إبلاغ الشرطة عن دخول بريانكا شوبرا الصالون بتهمة انتهاك وخرق إجراء الحجر الصحي،تم إبراز أوراق الإعفاء التي تسمح لها قانونياً بالخروج من مقر إقامتها للعمل والتصوير".



وما حصل أنه عندما زارت بريانكا شوبرا الصالون لتلوين شعرها من أجل تصوير مشاهد الفيلم بهذا اللوك تم إبلاغ الشرطة البريطانية بخرقها للحجر الصحي في لندن،وحضر للمكان فوراً ضباط شرطة ،فأبرز ممثل فريق العمل أوراق الإعفاء القانوني لبريانكا شوبرا ،ولم يتم إجراء أي إجراء قانوني ضدها لكونها سمح لها بالخروج للعمل والتصوير بإذن رسمي قانوني،لكن المصمم جوش وود الذي تواجد في الصالون معها ،تلقى من الشرطة تحذيراً شفهياً لانتهاكه قواعد الإغلاق في لندن ،لكن لم يتم معاقبته بأي صورة ما أو غرامة مالية.



يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،فرض قانون إغلاق عام جديد في أراضي بريطانيا يوم الإثنين الماضي للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"،وتم بموجب قانون الإغلاق العام،فرض الإغلاق الكامل للمدارس والكليات والمنتجعات الصحية والنوادي الرياضية وصالونات تصفيف الشعر.

وتصور بريانكا شوبرا مشاهد فيلمها الرومانسي الجديد منذ شهر نوفمبر 2020 الماضي في لندن إلى جانب سام هيوجان وسيلين ديون بظروف تصوير صعبة حيث الخضوع المستمر لفحص فيروس كورونا،ووضع الكمامات الواقية والمعقمات خلف الكواليس ،وأمضت ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2021 في لندن،ومازالت تقيم وزوجها المغني نيك جونان بلندن حتى انتهاء تصوير فيلمها الجديد تماماً.