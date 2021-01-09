هيلاري داف تنتظر طفلها الثالث بعد 11 اسبوعاً 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 03:32 صباحاً - لا يعرف البعض أن النجوم الذين عادوا لتصوير مسلسلاتهم وأفلامهم السينمائية يضطرون إلى إجراء فحص فيروس كورونا قبل فترة قصيرة من التصوير،وعندما يتم التأكد من سلبية النتيجة يبدأون عملهم ويصورون مع زملائهم الذين خضعوا للإجراء الإحترازي ذاته،فلا بد للحياة والعمل أن يعودا تدريجياً حتى تستمر الأعمال ودورة الحياة الطبيعية بإطار معقول ريثما يتم القضاء على فيروس كورونا ،لكن هناك أشخاص أكثر حساسية وأقل مناعة،ويعرضهم الخضوع المستمر المتكرر لفحص فيروس كورونا إلى ما لا يحمد عقباه مثل النجمة العالمية هيلاري داف.

نقل هيلاري داف إلى المستشفى

بحسب وسائل الإعلام،نقلت ا

هيلاري داف وزوجها الحالي ماثيو كوما

لنجمة العالمية هيلاري داف بعطلة عيد الميلاد إلى المستشفى ،حيث أدخلت إلى الطوارىء لتلقي العلاج لعلاج بعد إصابتها بالتهاب في عينها ،وذلك خلال تصويرها عملها الفني الجديد

"Younger".

وكشفت داف عن تفاصيل ما حصل معها من خلال خاصية ستوري في حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"، إذ نشرت صورة برفقة طفلتها وأرفقتها بتعليق، جاء فيه: "بدأت عيني تبدو غريبة، وآلمتني كثيراً"، وبعد لحظات، شاركت صورة لباب غرفة الطوارئ في المستشفى .

وعادت وطمأنت الجمهور على صحتها، بنشرها صورة أخرى لها مع طفلتها، وقالت:"أنا بحالة جيدة، عيني كانت بحاجة إلى مضادات حيوية ".

لا يريدان معرفة جنس المولود المنتظر مبكراً

هيلاري وابنها لوكا كروز

ويوم الأربعاء كشفت الممثلة الأمريكية هيلاري داف،البالغة من العمر "33 عاماً" بخاصية ستوري في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" الذي يتابعها فيه 16 مليون و200 ألف شخص حول العالم صورة شخصية لها لكامل جسدها أبرزت فيها نتوء بطنها وحملها بطفلها الثالث وكتبت تعليقاً: " 11 أسبوعاً على الإنطلاق"، في إشارة منها إلى موعد ولادة طفلها الثالث المنتظر بعد 11 أسبوعاً تقريباً،وفقاً لما ذكره موقع "توداي" الأمريكي".

وسئلت من قبل بعض معجبيها عن جنس مولودها الثالث،فطلبت هيلاري من معجبيها اختيار طفل أو طفلة: ماذا تتوقعون طفلة أم طفلاً؟

وهيلاري داف أم لطفلين،لوكا كروز "8 سنوات" من زوجها السابق مايك كومري ،وابنتها بانكس فيوليت "عامان" من زوجها الحالي ماثيو كوما الذي تزوجته عام 2019،وقالا لمجلة "بيبول" في ديسمبر الماضي إنهما لا يريدان معرفة جنس المولود المنتظر مبكراً.