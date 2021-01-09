شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إفيهات تربع بها هنيدى على التريند.. من "فاضى شوية" إلى صورته فى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى النجم محمد هنيدى بروح وخفة ظل كبيرة جعلته يتربع على عرش الكوميديا، الأمر الذى جعل انعكاس تلك الروح على السوشيال ميديا من خلال تعليقاته الرائعة بين جمهوره خلال الفترة الأخيرة، ليخطف التريند بحسه الرائع وبمحبه جمهوره.

ونشر هنيدى صورة له من الطفولة وتغزل فى نفسه، مؤكداً أنه كلما زاد جمال الشخص زاد أعداؤه، بقوله: "الورد يأخذ من أوصافك جمال ولو لمح الورد جمالك ذبل، كلما زاد جمالك وزادت جاذبيتك ازداد أعداؤك وقل أصدقاؤك".



محمد هنيدى وعلاء ولى الدين

وكان النجم محمد هنيدي استعاد ذكرياته مع صديقه النجم الراحل علاء ولى الدين فى مرحلة شبابهما، بكلمات أغنية "فاضي شوية " للفنان حمزة نمرة، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا: "فاضي شوية.. نشرب قهوة فى حتة بعيدة.. اعزمني على نكتة جديدة.. وخلّي حساب الضحك عليّا"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور هنيدي.

لم تكن المرة الأولى التى علق فيها النجم هنيدى على أغنية "فاضى شوية" للنجم حمزة نمرة، حيث قائلاً له: "هو انت بتمشور صحابك في آخر الدنيا عشان تشربوا قهوة، وفي الآخر بتقولهم مش هحاسب على القهوة هحاسب على الضحك؟"، وليرد حمزة: "بس هم ييجوا الأول".

وكان محمد هنيدى نشر فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، من فيلم وش إجرام، حيث كان يردد فى إحدى المشاهد الكوميدية "أرجوك محتاج الجرعة"، وعلق قائلاً: "وإحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا".

يشار إلى النجم محمد هنيدى كان قد أكد لـ"الخليج 365"، أنه يستعد لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر وإخراج إسلام خيرى وإنتاج وليد صبرى، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة، موضحا أنه جار جلسات عمل تتم فى الوقت الحالى، لاختيار فريق العمل الذى يشارك فى بطولة الفيلم على أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.