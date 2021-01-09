شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى : والدى كان بيضربنى بالحزام وشيلت مسئولية كبيرة بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة عبير صبرى رسالة إلى والدها وغلبت الدموع عليها وقالت: "شيلت مسئولية كبيرة بعد وفاته، وكنت صغيرة وتحملت مسئولية إخواتى والأسرة، وأتمنى أن أكون قمت برسالته وأن يكون راضى عنى".

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "كنت فى الجامعة وتحملت العديد من الأشياء وتعليم إخواتى وتوفير كافة الطلبات، ووالدى كان قوى ومحترم، ولأنه كان عسكرى كان من الممكن يكون فى تعامل بقوة ولا مجال للنقاش لأوامر الوالد".

وتابعت عبير صبرى: "أمى كانت أصعب فى تعاملها لأنها عصبية، وعلى الرغم أن والدى كان بيضربنى بالحزام بس كان حنين، وحلمت قبل وفاة والدى بأربع سنين إنه سيتوفى، والحمد لله أن الله أخفى عننا علم الغيب".

وفى سياق آخر، عرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.