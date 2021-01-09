شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توم هانكس News of the World يحقق إيرادات ضعيفة بشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم توم هانكس News of the World، إيرادات في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 5 ملايين و700 ألف دولار أمريكى، فقط وهي إيرادات ضعيفة، وهو الفيلم الذي أثيرت بسببه العديد من التساؤلات مؤخرا حول احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار كورونا، لذا حاولت Universal’s إيجاد حل بديل لعرض فيلم News of the World بشكل آمن، وتم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي، حيث عرض في 25 ديسمبر الماضي.

الفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس، والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغيير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

ويعتبر طرح فيلم News of the World ، مجازفة من الشركة المنتجة حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام التي كان مقرر طرحها الفترة المقبلة بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار جائحة كورونا.