شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: ندمت إنى استعجلت فى لبس الحجاب وندمت لما قلعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى: "قدمت أدوار تافهة فى بداياتي الفنية، ولم أعمل بلوك لأى نجمة، ولم أندم كثيرا فى حياتى، وأخطائى أتعلم منها، وندمت إنى استعجلت فى لبس الحجاب ولم أكن واثقة، وندمت إنى قلعته وزعلت من نفسى، ومن الممكن أن أعود إليه مرة أخرى".

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "كان عندى انزلاق غضروفى وعملت عملية ولكنها فشلت وحدثت مشكلة فى ظهرى، وكانت هناك خطورة على أن أستطيع المشي والحمد لله عملت عملية أخرى وركبت أربع مسامير فى ضهرى، وقعدت شهور فى المستشفى، وكانت هناك مرحلة تأهيل، وفى تلك المرحلة الصعبة من المرض قلت الحمد لله، والدكتور قال لى لا تشتغلى ولكنى رجعت مع غادة عبد الرازق فى مسلسل السيدة الأولى".

وأكدت عبير صبري : "هناك أفكار تراودنى أنى أفقد حد من أهلى وأى إنسان عزيز علىّ، ولا أخاف من الموت، ولكنها فكرة مهيبة أن تترك الدنيا وتقابل الله".

وفى سياق آخر، عرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.