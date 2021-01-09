شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى : لم أقم بعمليات تجميل ونفسى أقدم دور داليدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى: "لم أجرِ عمليات تجميل ونفس صورتى منذ أيام الجامعة، والحمد لله لم أصل لمرحلة شد وجهى وهذا يسمى عملية تجميل، ولكنى سأعملها إذا وصلت إلى مرحلة عمرية معينة".

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "أنا لا أعرف أخد حقوقى ولا أحب المشاكل، وربنا بيعوضنى فى حاجات أخرى، وأنا أقدم أدوارا مختلفة فى حياتى الفنية وكل عمل أقدمه أقدم فيه حاجة من روحى ويكون قريبا من قلبى".

وتابعت عبير صبري : "أحلم بتقديم شخصية داليدا في عمل فنى وجمعت معلومات كثيرة عنها، ولكن مسألة الغناء وحقوق الملكية من ورثتها بها بعض المشاكل وتحتاج موافقات، ولكن نفسى أقدم تلك الشخصية الدرامية وعلاقتها بالحب والموت".

فى سياق آخر، عرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.