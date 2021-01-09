شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى : أرفض مشاهد القبلات الآن لأن عندى زوج وعائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى: "أحب أن يرانى الناس حلوة، ولدىّ خطوط حمراء فى حياتى، وأنا صغيرة كان عندى جرأة أكثر وكنت أريد أن أثبت نفسى، والمخرج يقول لى اعملى كذا فاعمله".

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "ولكن الآن أنا أقرأ السيناريو ومن الممكن أرفض أى أدوار جريئة، مثل أى مشهد فيه قبلة أرفضها الآن، وملابس جريئة وغير ذلك".

وتابعت عبير صبري : "قناعتى الآن أن أختار بعض الأدوار وأرفض الآخر، وعندى عائلتى وزوجى، فالاختيار فى تلك المرحلة يختلف عن كونى صغيرة فى الماضى، وضربت مثل أن هناك فيلم مهم وعرض علىّ وكان فيه مشهد جرىء ولكنى رفضت ولم أشارك فيه".

من ناحية أخرى، عرض لعبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.