شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: مشاهد الإثارة فى بداية مسيرتى أضافت لى.. والاستمرار للموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى: "إن الجمهور وضعنى فى شخصيتى المثيرة للجدل، أما أنا فلا أسعى إلى أن أكون هذه الشخصية، وأنا أركز دائما فى أدوارى واختار أفضل الأعمال".

وأضافت عبير صبرى، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "مشاهد الإثارة فى بداية مسيرتى الفنية أضافت الكثير لى، ومعظم الفنانين فى بدايتهم لم تكن الموهبة فقط هى المحور ولكن هناك الشكل والأدوار الجريئة، ولكن بعد فترة الموهبة هى التى تستمر".

وتابعت عبير: "زمان أفلام الأبيض والأسود بطلاتها جميلات مثل سعاد حسنى ونجلاء فتحى، أدوا أدوار فيها جرأة ولكن كانت مقبولة".

من ناحية أخرى، عرض لعبير صبرى مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.