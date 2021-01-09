شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى : كنت خايفة من مسلسل "خيانة عهد" ونجاحه فاق توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة عبير صبرى أنها راضية بما حققته العام الماضى من أعمال من ضمنها مسلسل "الأخ الكبير" الذى تم طرحه خارج السباق الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا.

وأضافت عبير صبري خلال استضافتها مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس الذى يذاع على قناة الحياة، أنها مبسوطة بنجاح دورها في مسلسل خيانة عهد مع الفنانة الكبيرة يسرا، حيث قدمت دورا جديدا عليها مضيفة: "لم أتوقع النجاح الذى حققه وفاق توقعاتى، وكنت خايفة منه بصراحة".

وعرض لـ عبير صبري مؤخراً فى دور العرض السينمائية، فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، إيهاب فهمى، إيمى إسلام وتأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى.

وشاركت عبير كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "إسعاف يونس" مع محمد أنور الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، وتظهر في الحلقة بشخصية سيدة متزوجة وتكتشف خيانة زوجها لها، فتقرر أن ترد عليه من خلال إيهامه بأنها على علاقة برجل آخر، وتستعين بالطبيب الذي يجسد شخصيته محمد أنور، فتنقلب الأحداث تماماً بشكل كوميدى.