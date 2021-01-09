شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى: خوفت على بنتى من التمثيل وقولت تتجوز وتقعد فى البيت أحسن "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فادية عبد الغنى: "ابنى عايش في النمسا من 14 سنة تقريبا، وبييجى زيارات على حسب شغله، وفى مرة وأنا عنده هناك حصلى موقف نزلت الساعة 8 الصبح ولقيت الناس بتصبح عليا ومبتسمة، فروحت قلتله تصدق أمك طلعت معروفة في النمسا، فقالى لأ ده هما هنا بيتعاملوا بالشكل ده مع أى حد".

وأضافت فادية عبد الغنى، خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" للإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة DMC: "أنا بسيب عيالى بحريتهم، بس رفضت دخول ابنتى في التمثيل لأن طريق الفن مش سهل، وأنا كنت بربيها لوحدى وخوفت تدخل في المجال ومش هاقدر أتابع معاها على طول، فقلت تتجوز وتقعد في البيت أحسن، غير إنها بتتكسف وخجولة".

وتابعت: "أنا بحب أسمع محمد قنديل ووردة وأم كلثوم لأن الناس القديمة دى بتدى طاقة كبيرة، وبحب أتفرج على الأفلام الأبيض والأسود حتى لو اتفرجت على فيلم اكتر من مرة في نفس الأسبوع".















