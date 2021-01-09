بـ"خط يد والدها".. ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف مفاجأة عن سيناريو "ليالي الحلمية" الأصلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة الكاتب الكبير الراحل، مفاجأة عن سيناريو مسلسله الأشهر "ليالي الحلمية" والذي تم تقديم الجزء الأول منه عام 1987.

ونشرت ابنة أسامة أنور عكاشة، أوراقا نادرة من سيناريو "ليالي الحلمية" بخط يد والدها الراحل، وعلّقت: "لكم أن تتخيلوا إننا بالدعبسة في ورق أبويا اكتشفنا أنه كان كاتب بالفعل معالجة لـ(ليالي الحلمية) بقصة تانية خالص.. دي حتت منها.. حكاية تانية.. الله يرحمك يا أبويا".

وتشير الأوراق التي تُنشر لأول مرة إلى أن أحداث المسلسل كانت تقع في "شارع دويدار" والذي تم حذفه من المسلسل المعروض وبُنيت عليه قصة مسلسل "أرابيسك" عام 1994.

تدور أحداث الجزء الأول من مسلسل "ليالي الحلمية" حول الصراع بين "سليم البدري" و"العمدة سليمان غانم"، واستفادة "نازك السلحدار" من هذا الصراع بما يخدم أهدافها الخاصة، من بطولة النجوم: صلاح السعدني، يحيى الفخراني، صفية العمري، فردوس عبدالحميد، سهير المرشدي، وحسن يوسف وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

بينما تدور أحداث "أرابيسك: أيام حسن النعماني" حول شخص يمتلك ورشة لصناعة الأرابيسك في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم، وهذا الشخص يسعى دائما بطبيعة شخصيته لحل مشاكل أهل الحي، مما يسبب له مشاكل بسبب تدخله في شئون الآخرين، بطولة النجوم: صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، هشام سليم، وسهير المرشدي من إخراج جمال عبدالحميد.

أسامة أنور عكاشة كاتب وسيناريست وروائي مصري، ولد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية في 27 يوليو 1941، عمل لسنوات طويلة بين عدد من الوظائف في سلك التعليم، حتى قرر التفرغ للكتابة في عام 1982، وتنوعت أعماله الفنية منذ ذلك الحين بين المسلسلات والسهرات الدرامية والأفلام السينمائية، ومن أبرز مسلسلاته: "الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، أنا وأنت وبابا في المشمش، ضمير أبلة حكمت، الراية البيضا"، وتوفي في 28 مايو 2010 بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.