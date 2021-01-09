محمد رمضان بـ"الآلي والجلباب الصعيدي" في كواليس مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان محمد رمضان، بصورة جديدة بملابس الشخصية التي يقدمها بمسلسل "موسى"، وذلك خلال كواليس تصوير العمل الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

ونشر رمضان، الصورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وظهر خلالها ممسكا بسلاح آلي في يده، وهو يرتدي الجلباب الصعيدي، وعلّق: "موسى.. بمشيئة الله ‎رمضان٢٠٢١.. رمضان يجمعنا على خير".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.