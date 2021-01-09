بحترم تاريخي.. ليلي طاهر تكشف أسباب اختفائها عن الأعمال الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة ليلى طاهر، عن سبب اختفائها وعدم مشاركتها في أعمال فنية جديدة خلال السنوات الأخيرة، نافية ما أشيع حول تدهور حالتها الصحية.

وقالت "طاهر"، في مداخة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي"، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، إن من يقدم تاريخ فني كبير ويخلص في جميع أدواره وأعماله الفنية ويدرك حجم وقيمة الجمهور الذي يقف خلفه ويدعمه، يدرك المسؤلية التي تقع على عاتقه من ضرورة التدقيق في الأدوار التي يختارها او يقدمها وهو ما تعمل عليه في جميع الأدوار التي تعرض عليها.

وأضافت أنها تعمل على احترام تاريخها الفني وسنها وجمهورها من خلال التدقيق في جميع الأعمال التي تعرض عليها، وتركز على اختيار أدوار تضيف لمسيرتها الفنية فقط وليس المشاركة للوجود على الساحة الفنية فحسب.

وعن طبيعة الدور الذي ترغب في تقديمه خلال الفترة المقبلة، كشفت أنها لا تنتظر تقديم دور بعينه لانها قدمت جميع الأدوار الفنية لكن تركز على تقديم العمل الفني الراقي، قائلة: "عملت كل حاجة عشان كده مفيش حاجة نفسي أقدمها بقدر ما انا عايزه أقدم عمل محترم".

وتسألات عن سبب غياب جيل "الوسط" وهو الجيل الفني الذي جاء بعد جيلها، قائلة: "الجيل دا معدش فيه حد ظاهر غير يسرا الناس دي راحت فين لازم تبقى موجودة".

ووجهت "طاهر" نصيحة للفنانات الشابات بضرورة التدقيق في اختيار الأدوار، لأن تلك الأدوار هي التي تصنع التاريخ الفني لأي فنان، وهى التي تصنع العلاقة بين الفنان وجمهوره.