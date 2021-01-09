فادية عبد الغني عن قلة أعمالها مؤخرا: "الفرّة عمالة تاخدنا.. الحقونا قبل ما نروح" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة فادية عبد الغني، أسباب قلة مشاركتها في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنها يُعرض عليها الكثير من الأعمال لكنها ترفضها كونها لا تليق بتاريخها الفني.

أضافت عبد الغني، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc: "أنا صحيح تاريخي حاجة كده سطرين في تاريخ الفن، لكن أنا مش عايزة أبوظ اللي عملته، مش عايزة أهده أو أقل من قيمته".

تابعت: "يُعرض عليّا أعمال في الفترة الأخيرة غير مناسبة لي، وأنا أرفض المشاركة بها.. أنا حاسة إني عندي ملكة فنية لا بأس بها، وعليه مشاركاتي يجب أن تكون في المكان المناسب.. وهما هيندموا على فكرة، الفرّة عمالة تاخدنا واحد ورا واحد، فالحقونا قبل ما نروح".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فادية عبد الغني مسلسل "الحلال" مع سمية الخشاب وبيومي فؤاد عام 2017.