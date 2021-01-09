هند صبري أنيقة وإيمان العاصي داخل الجيم.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، داخل الجيم، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الموقف الإيجابي سيؤدي إلى نتائج إيجابية".

نجلاء بدر

حرصت الفنانة نجلاء بدر، على إظهار ملامح لوجهها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شوية تعبيرات كده".

حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة، في الصحراء، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحرية هي أن تكون نفسك دون أن تأخذ إذن".

محمد كريم

نشر الفنان محمد كريم، صورة له وهو راكب الحصان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "مغامرة ركوب الخيل، في صحراء دبي الجميلة بحياتها البرية الأصلية وطبيعتها الرائعة".

هند صبري

الفنانة هند صبري، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " كتير مهم بالنسبة لي مضي وقت بالجبل والطبيعة.. التأمل والهدوء بيعطونا قوة وراحة بال وسلام داخلي، وجمال الطبيعة بيخلينا نتذكر أنه الحياة كلها بين إيدين ربنا.. يتمجد اسم الرب".

رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، إطلالة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " شكلي بشعري الطويل وحشني، رغم إنه القصير عجبكم أكتر".

نور ستارز

نشرت الفنانة العراقية نور ستارز، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.