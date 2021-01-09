ياسمين سعيد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الإعلامية ياسمين سعيد، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 14 يوما على إصابتها به.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. بعد أسبوعين من العزل والعلاج الحمد لله فيروس كورونا سلبي".

أضافت: "أنا عملت المسحة في خدمة سحب العينة من العربية في فرع الجامعة الأمريكية، والحقيقة لازم أشكر كل الأطباء والعاملين على الاحترام والذوق والسرعة في سحب العينة وظهور النتيجة، بجد منتهى الدقة والاحترافية والتعاون، ربنا يحفظكم ويحميكم".

وكانت الإعلامية ياسمين سعيد، أعلنت منذ أسبوعين عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "كل حاجة بتحصل في حياتنا بتحصل لسبب حتى لو كانت مؤلمة، فالحمد لله على كل حال.. كورونا".

ياسمين سعيد هي مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر".