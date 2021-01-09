(تعبانة من البنج مش قادرة اتكلم ) شيماء علي تطلب الدعاء من جمهورها بعد تعرضها لحادث

ياسر رشاد - القاهرة - طلبت شيماء علي الفنانة الإيرانية المقيمة في الكويت من متابعيها الدعاء لها بعد تعرضها لحادث، الأمر الذي فاجئ جمهورها، وباتوا يبحثون عن أخر أخبارها وتفاصيل الحادث، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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وتداول البعض مقطع فيديو لها قامت ببثه عبر "سناب شات"، وظهرت فيه وهي ترقد على السرير بأحد المستشفيات لا تستطيع الحركة، حيث ظهرت ويديها موصولة بالأجهزة الطبية اللازمة لعلاجها، كما كشف الفيديو عن صورة لوجهها

والذي ظهر متورما بشكل كبير من أثر الحادث.

شيماء علي تحت تأثير البنج

ووجهت الفنانة الإيرانية الشكر لكل من حاول التواصل معها للإطمئنان عليها، بجانب الجمهور الذي سأل عليها أثر تردد أنباء تعرضها لحادث، مؤكدة أنها لن تتمكن من التواصل مع أحد والحديث حول تفاصيل الحادث الذي تعرضت له نتيجة لعدم قدرتها على الكلام لنها تشعر بألم بجانب أن تأثير البنج يؤلمها، وقالت:"بشكركم كتير على سؤالكم.. أنا الحمدلله بخير،

انتقادات لشيماء علي

مفيش شئ كبير .. كل شئ تمام الحمد لله، بس مش قادرة اتكلم، تعبانة من البنج، وبستوعب إني رجعت للحياة تاني، بس اقدر واصحصح هتكلم معاكم وأوضح التفاصيل".

يذكر أن شيماء علي تعرضت بشهر ديسمبر المنصرم، لانتقادات بسبب تغيير ملامحها لتقدمها بالسن، والذي ظهر بأحد الفيديوهات التي قامت بتصويرها، ووصفها البعض بـ"العجوز"، وأخرون قالوا:"أيه ده انتي كبرتي".

وردت علي على من انتقدها:" أنا شيماء فخورة بنفسي وأنه صار عمري 39 سنة وهذا شكلي، وعندي عيال، بستغرب من الناس اللي بتفتكر أن في بني أدمين مش بيكبروا"، موجهة نصيحة للنساء بضرورة الاعتناء بأنفسهن، وعدم التأثر بالتعليقات بالانتقادات التي قد يتلقونها مع تقدمهن بالعمر وتغيير شكلهن.