محمد رجب يشعل التريندات بـ"ضربة معلم".. جابر ورياض الخولي يؤثران في الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل ضربة معلم، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد الحلقة 35، والحلقة الـ36.

ويبحث رواد السوشيال وجمهور الوسط الفني، عن ما يخص أحداث الحلقات من المسلسل، والذي حقق جدلًا واسعًا منذ بداية عرضه.

مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم على قنوات CBC

واستطاع النجم محمد رجب أن يلفت أنظار المُشاهدين له بشخصية "جابر" الذي يقدمها ضمن أحداث مسلسله الجديد "ضربة معلم" منذ إنطلاق أولى حلقات عرضه عبر قنوات cbc، ما جعل العمل يتصدر تريندات السوشيال ميديا ومؤشر البحث العالمي

"جوجل" بشكل يومي.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، يعيش الشاب الفقير جابر في حارة شعبية، حيث يعاني من الفقر ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب.

"ضربة معلم" يواصل تصدر التريندات.. الحلقة 36 تثير الجدل

ويجسد الفنان محمد رجب خلال المسلسل شخصية رجل يدعى "جابر"، ابن بار بوالدته، ويحرص دائمًا على إرضائها وتلبية طلباتها

مهما كلفه ذلك من ضغوطات، كما يتعرض للعديد من المواقف والصراعات في حياته خلال أحداث العمل.

بعد نجاح "الأخ الكبير".. ضربة معلم يُعيد محمد رجب لساحات السوشيال ميديا

ويشار إلى أن الفنان محمد رجب تفوق على نفسه خلال عام 2020، حيث قدم قبل "ضربة معلم" مسلسل "الأخ الكبير"، وكان أشاد به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم"، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي، محمد مغربي.