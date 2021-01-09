محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه (عم الإتيكيت) (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - طرح نجم ستار أكاديمي محمد شاهين أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "عم الإتيكيت" علي موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

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والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومدير تصوير محمود بومبو، وإخراج محمد

عبد النبي.

وتقول كلمات الأغنية:" عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته..قد موبايلي و رناته..قد

القلب و دقاته..بحبك أنا..قد الشعر و كلماته..قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته..قد نجوم السما.."عم الاتيكيت" دلوعة البيت و جماله ديناميت ميت فُل عليه ".

يذكر أن، المطرب محمد شاهين، كان قد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان .