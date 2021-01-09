(لؤلؤ) يواصل تصدر التريندات بعد عرض الحلقة 11

ياسر رشاد - القاهرة - واصل مسلسل لؤلؤ، بطولة الفنانة مي عمر، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة والحادية عشر للعمل.

ضرب أحمد زاهر مي عمر على وجهها بقوة، في ليلة فرحهم، وهي ترتدي الفستان الأبيض وهو يرتدي البدلة، وظهر ورائهم برج إيفيل في العاصمة الفرنسية باريس.

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أغلقت الحلقة العاشرة على ضرب العروسة مي عمر، بعد أن أوشت بها نجلاء فتحي، واتصلت بطارق موضحة أن لؤلؤ سربت للصحافة قصة زواجهم وفضحت رجل الأعمال الشهير في المسلسل.

تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لؤلؤ مي عمر، انقلاب حياة الفتاة الفقيرة

التي هربت من الملجأ لكي تدخل الى الحياة من أوسع أبوابها. والتي جمعتها الصدفة مع طارق الذي دخلت إلى سيارته وهي هاربة من رجل الشاورما; ليرسم القدر لها حياة جديدة والتي ستجعل منها نجمة في وقت قصير، خاصة بعد أن مد لها طارق يده ليوصلها للنجومية.

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وكانت قد انتهت الحلقة السادسة بـ طارق (والذي يجسد شخصيته أحمد زاهر) والذي وضع مبلغ كبير لمستقبل لؤلؤ بعد أن أحضر لها أكبر المنتجين الفنيين للموسيقى في مصر، وكانت المفاجأة أن

مدير أعمال كاميليا والتي تطمح لؤلؤ أن تصبح مثلها، وكل هذا بعد أن قام طارق بفسخ العقد الذي وقعته لؤلؤ مع كوكس، ليبادرها الأخير فرحته بالمكانة التي وُضعت فيها لأنه يرى فيها نجمة مستقبلية كبيرة، وأنه مهمها فعل لن يُوصلها الى مكان كبير، وتفرح لؤلؤ بالذي وصلت له وبدأت ترسم أحلامها المستقبلية والتي تريد أن تصل لها.

مسلسل لؤلؤ مي عمر يتصدر التريند بعد عرض سادس حلقاته

ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

وتعرض حلقات مسلسل لؤلؤ مي عمر، من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة On Drama :الساعة 10 مساء، وعلى قناة On : الساعة 7:45 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً، وقناة mbc1 : الساعة 5 بتوقيت السعودية.