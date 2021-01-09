نسرين طافش بالحصان على شاطيء البحر (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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وظهرت "نسرين" في الصور على شاطيء البحر بالخيل، معلقة:" فرس فرس لو حولها مية فرس .. يوم لمحتها العين قلبي شالها .. في

خافقي اسمع لخطوتها جرس .. ويرد في صدري صدى خلخالها .. قلب في درب مشت فيه انغرس .. يحلم تمره لو بظل ظلالها .. ما تلتفت حتى لطويلين المرس .. متربعه ما كل من جا طالها ".

يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.