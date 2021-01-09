في عيد ميلاده .. إيهاب توفيق يطلب من جمهوره الدعاء لوالده

ياسر رشاد - القاهرة - نشر المطرب إيهاب توفيق فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،

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وطالب إيهاب توفيق من جمهوره فى عيد ميلاده، الدعاء لوالديه بالرحمة والمغفرة، قائلا: "عايز هديتكم ليا في عيد ميلادي تدعوا لوالدي ووالدتي بالرحمة وقراءة الفاتحة، وسنوية والدي الأولى هتكون يوم 9، فأتمنى منكم تقديم الهدية من خلال الدعوة ليهم بالرحمة والمغفرة".

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بدأ حياته الفنية في أوائل التسعينيات من القرن العشري، هو الابن

الوحيد لوالديه أحمد توفيق ووالدته سوزان، كان له أخ يصغره بسنتين اسمه محمد توفي في حادث مؤسف أودى بحياته عندما كان في ربيعه الثاني عشر.ظهرت موهبته مبكرًا في حفظه لأغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وكان دائما على مسرح المدرسة كمغنٍ منفرد وراءه زملائه وتعلم أيضا عزف العود على يد صديق لوالده الأستاذ شكري وهو في التاسعة من العمر وكان له قدرة مميزة في حفظ النوتات في مدة وجيزة ولحبه الشديد للفن قرر الدخول لمعهد الفن والموسيقى.

شارك في فيلم "من القاهرة إلى الزقازيق" عام 1997 وكان أول بطولة مطلقة له في الغناء والتمثيل مع الممثلة نرمين الفقي وحنان ترك وخالد النبوي وحمدي غيث والممثلة القديرة إنعام سالوسة، وقام بدور المطرب " محمود حسن "، الفيلم من إخراج كريم ضياء الدين.



عام 2007 تزوج من ندى رزق منه بولدين توأم أحمد ومحمود عام 2008 وابنة اسمها نورين عام 2014.

بداية مشواره الفني كانت في سنة 1989 وكانت أول أغنية أطُلقت له في ألبوم هي الأسمراني أو دانـــي وكان الألبوم يضم المواهب الجديدة وكان من ضمنهم.

