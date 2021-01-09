يسرا تفكر في الاعتزال والتفرغ للعبادة بعد شفائها من كورونا…إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 11:49 مساءً

أصيبت منذ أيام النجمة المصرية الكبيرة، يسرا بفيروس كورونا وكانت قد وجهت رسالة لجمهورها الذي قلق على صحتها مؤكدة بأنها بصحة جيدة وتتماثل للشفاء.

وذكرت تقارير خلال الساعات الماضية أن الفنانة المصرية، يسرا، تنوي اعتزال الفن والتمثيل، بعد شفائها من فيروس “كورونا” المستجد.

وأضافت التقارير أن الممثلة تنوي كذلك التفرغ للعبادة إذا من الله تعالى عليها بالشفاء، واستطاعت النجاة هي وزوجها خالد سليم من الفيروس التاجي.

ونفى مصدر مقرب من يسرا صحة هذه التقارير، وأكد أنها لا ترى تعارض بين ممارسة مهنة الفن وبين التقرب إلى الله، بحسب مجلة “سيدتي”.

وكشف المصدر أن الحالة الصحية ليسرا مستقرة حاليا، واستغنت بالفعل عن جهاز التنفس الصناعي، وأصبحت قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة التي لا زالت تواجه عودة يسرا إلى التمثيل قريبا هو تضرر صوتها بشدة جراء فيروس “كورونا”، موضحا أن التهاب الحلق تسبب في صعوبة شديدة بالكلام.

وكان الناقد السينمائي، طارق الشناوي صرح أن يسرا أكدت له في رسالة صوتية أنها تجاوزت المرحلة الصعبة من الألم، وأنها في طريقها للتحسن.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابة العديد من الفنانين العرب بفيروس “كورونا” المستجد، من أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي وأمير كرارة والفنانة السورية، جومانا مراد، وهادي الجيار، وماجد المصري.