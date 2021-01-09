فن ومشاهير

بالفيديو – جو رعد يتلقى لقاح كورونا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات
جو رعد

جو رعد

تلقى القنان اللبناني جو رعد لقاح اليوم في المملكة العربية لينضم إلى لائحة الفنانين اللبنانيين الذين تلقوا اللقاح خارج لبنان.
وإنضمّ الفنان جو رعد إلى لائحة الفنانين العرب الّذين خضعوا للقاح كورونا، وقد أعلن عن الخبر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وظهر جو رعد في الفيديو وهو يتلقّى اللقاح شاكراً السعودية، وأرفقه بتغريدةٍ كتب فيها:

“الحمد الله، اخذت لقاح كورونا وانا بصحة وخير. شكر كبير الى المملكة العربية السعودية”.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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