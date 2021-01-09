شكرا لقرائتكم خبر عن فادية عبد الغنى عن غيابها: مش ذنبى وشكلى معمولى عمل على قرموط بيجرى فى ميه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فادية عبد الغنى للإعلامى رامى رضوان: "غيابى عن الساحة الفنية مش ذنبى، أنا موجودة وأعمالى بتتذاع وشغلى مالى القنوات، وأعمالى رغم إن عدى عليها سنين وعمر كبير إلا أنها ليها تأثير كبير على الجمهور وبتتشاف"، وداعبت رامى رضوان قائلة: "الظاهر معمولى عمل على قرموط بيجرى فى ميه".

وأضافت فادية عبد الغني، خلال لقائها فى برنامج "مساء DMC"، للإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة DMC: "كل سنة بيتعرض عليا حاجات، وأنا بعتبر نفسى عملت حاجات كويسة ربع صفحة في تاريخ الفن، ومش عاوزة أبوظ أو أقلل من قيمة اللى عملته، لأن كل اللى بيتعرض عليا بحس إنى داخلة (فسوخة) في الحكاية وخلاص، لأن أنا أعتقد إن عندى قدرة كويسة إنى اتحط في المكان المناسب".

وحلت حفيدة فادية عبد الغنى من خلال "لايف" والتى أكدوا بأنهم يحبون كل أعمال جدتهما، من أبرزها "المال والبنون"، "عائلة الحج متولى"، "دلع البنات"، "يانا يا خالتى"، وأشاروا إلى أنهم ينادوا عليها بـ"فوفو" ويحبون أكل "المحشى" من يدها.















