شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تشارك صورة من طفولتها.. والجمهور: طول عمرك قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة من طفولتها، نالت إعجاب جماهيرها، وعلقت قائلة: "ليه الكلكعة دى يا أمي بتعملو فينا كدة ليه".



هنا الزاهد عبر إنستجرام

ونالت صورة هنا الزاهد إعجاب جمهورها، حيث كتب أحد متابعيها: " طول عمرك قمورة أوى.. ما شاء الله عليكي بجد ربنا يحميكى"، وعلقت أخرى: "حلوة كيوت أوى".



هنا الزاهد فى طفولتها

وكانت النجمة هنا الزاهد تعاقدت على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم المصرى العالمى مينا مسعود فى فيلمه الجديد "فى عز الضهر"، الذى يخوض به أولى بطولاته السينمائية فى مصر، والذى وصل من أجله إلى القاهرة منذ أيام لبدء التحضيرات تمهيداً لانطلاق التصوير.

فيلم "فى عز الضهر" تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وبطولة مينا مسعود، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمد على رزق، ومحمود حجازى، وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقى للفيلم وظهر مينا مسعود عليه بظهره، كأنه يهرب من شىء ما.

وتنشغل هنا الزاهد بتصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" مع المخرج خالد الحلفاوى الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.