شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال ميديا يحتفون بالفنانة دينا فؤاد بعد تصدرها الترند الأول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فى مصر والوطن العربى، بنجاح الفنانة دينا فؤاد، عقب تصدرها الترند الأول فى مصر على موقع "تويتر"، عبر هاشتاج "دينا فؤاد فى جمال الحريم"، وذلك بعد تألقها الكبير فى أداء شخصية "حنان" داخل العمل، والتى استحوذت على اهتمام المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى.

وحرصت المواقع العربية على نقل احتفاء الجمهور العربى بوجه القمر، وثنائه على شخصية حنان، إذ جاءت جميع التعليقات إيجابية، وتؤكد على موهبة دينا فؤاد وتقمصها دور حنان بحرفية شديدة، إذ كتب بعضهم :"دينا فؤاد عاملة ماتش هايل فى جمال الحريم"، وكتب آخر: "دينا فؤاد لو كملت على كده هتخطف الصدارة وتفضل على القمة"، وتعليقات أخرى تقول: "دينا فؤاد بتعمل عظمة"، و:"دينا فؤاد فاجئتنى بالدور ده"، و"دينا فؤاد فى حتة تانية خالص ماسمهاش دينا اسمها حنان"، و"مش ممكن على الأداء اللى بتعمله دينا فؤاد دى بتعيد اكتشاف نفسها"، وغيرها من التعليقات التى انهالت تمتدح أداء وجه القمر دينا فؤاد فى مسلسل جمال الحريم.

وأكد رواد السوشيال ميديا أن دينا فؤاد، نجحت باقتدار فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرا من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.