شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق لجمهوره فى عيد ميلاده: هديتى الدعاء لوالدى بالرحمة والمغفرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان إيهاب توفيق من جمهوره فى عيد ميلاده، الدعاء لوالديه بالرحمة والمغفرة، حيث شارك متابعيه ومعجبيه مقطع فيديو جديد بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، قائلا: "عايز هديتكم ليا في عيد ميلادي تدعوا لوالدي ووالدتي بالرحمة وقراءة الفاتحة، وسنوية والدي الأولى هتكون يوم 9، فأتمنى منكم تقديم الهدية من خلال الدعوة ليهم بالرحمة والمغفرة".

واحتفل الفنان إيهاب توفيق، أمس الخميس، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 7 يناير 1966. شجعه والده منذ الصغر على موهبته، والتحق بمعهد الفن والموسيقى واستكمل دراسته فى قسم الموسيقى العربية.

وبدأ الغناء بالاشتراك فى فرقة الكلية وأصبح معيدًا بالكلية، واقترح عليه أصدقاؤه التقديم فى أحد البرامج لاكتشاف المواهب، وعندما غنى فى أحدها كان الموسيقار محمد عبد الوهاب عضوًا فى هيئة التحكيم، فاكتشف موهبته، واقترح أن يكون اسمه (إيهاب توفيق).



الفنان إيهاب توفيق

وصدر أول ألبوم له "إكمنّى" عام 1990 ثم توالت ألبوماته الناجحة، ومنها رسمتك، مراسيل، عدى الليل وألبوم سحرانى عام 1999 الذى حقق مبيعات 500 ألف نسخة خلال أسبوعين، و"اسمك إيه".

والعام الماضى بعد احتفال إيهاب توفيق بعيد ميلاده، توفى والده إثر اندلاع حريق داخل فيلته فى مدينة نصر، وهى الواقعة الأكثر إيلاما في حياة الفنان إيهاب توفيق بعد رحيل شقيقه إثر حادث.

وفى فيديو نادر لأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق تحدث عن الصفات التى يتمتع بها ابنه إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قال: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض، وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى".



النجم إيهاب توفيق



إيهاب توفيق في فيديو جديد