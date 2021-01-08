ليلة حب تجمع راغب علامة مع جمهوره في جمهورية دومينيكان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يحتفل السوبر ستار راغب علامة بعيد الحب هذا العام في أمسية مميّزة يلتقي خلالها الجالية العربية في Punta Cana بجمهورية دومينيكان.

الحفل سيقام ليل 14 شباط/فبراير المقبل، وسيقدّم خلاله راغب علامة باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وتحديدًا الأغاني الرومانسية التي تناسب هذه المناسبة.

وأعلن راغب علامة عن الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، حيث نشر بوستر السهرة المنتظرة وعلّق بالقول: “بإذن الله سيكون لي لقاء مع جمهور الاغتراب الذي نحبه في Punta Cana على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية #دومينيكان لنحتفل مع بعض بمناسبة عيد الحب على أمل أنه ترجع الحياة لطبيعتها, وتزهّر #حب وفرح وسعادة وصحّة وراحة بال”.

نفيد بالذكر أن راغب علامة كان قد استقبل العام الجديد 2021 في حفل أكثر من ناجح ليلة رأس السنة في دبي، بحضور جمهور عريض من مختلف أقطار العالم.