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جوفنتوس يعلن إصابة ماتيس دي ليخت بفيروس كورونا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي عن إصابة مدافع هولندا ماتيس دي ليخت ليصبح ثالث لاعب يصاب بالفيروس هذا الأسبوع بتشكيلة بطل ايطاليا. وظهرت نتيجة المدافع البرازيلي أليكس ساندرو إيجابية يوم الاثنين وكذلك الجناح خوان كوادرادو يوم الثلاثاء.

وذكر النادي الإيطالي في بيان “يعلن جوفنتوس أنه خلال الفحوص التي تجرى وفقا للبروتوكولات ظهرت نتيجة ماتيس دي ليخت إيجابية بكوفيد-19 ويخضع اللاعب بالفعل للعزل الذاتي”.

ويحتل جوفنتوس المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى حاليا برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وسيستضيف ساسولو بعد غد الأحد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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