جوفنتوس يعلن إصابة ماتيس دي ليخت بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي عن إصابة مدافع هولندا ماتيس دي ليخت ليصبح ثالث لاعب يصاب بالفيروس هذا الأسبوع بتشكيلة بطل ايطاليا. وظهرت نتيجة المدافع البرازيلي أليكس ساندرو إيجابية يوم الاثنين وكذلك الجناح خوان كوادرادو يوم الثلاثاء.

وذكر النادي الإيطالي في بيان “يعلن جوفنتوس أنه خلال الفحوص التي تجرى وفقا للبروتوكولات ظهرت نتيجة ماتيس دي ليخت إيجابية بكوفيد-19 ويخضع اللاعب بالفعل للعزل الذاتي”.

ويحتل جوفنتوس المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى حاليا برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وسيستضيف ساسولو بعد غد الأحد.