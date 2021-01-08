“لا حكم عليه”.. براءة قصي خولي على يد فاليري أبو شقرا برغم سجنه 5 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ما إن بدأ عرض المسلسل الدرامي العربي المشترك “لا حكم عليه”، حتى لقي رواجاً كبيراً وأصداء ايجابية، إن لجهة تناوله قضية مهمة وخطيرة هي “سرقة الأعضاء البشرية”، أو للحبكة المحكمة والمحترفة بالخلطة الدرامية اللبنانية-السورية، أو بالاخراج المتقن وبالأداء البعيد من الابتذال والصورة النمطية. كل هذه العناصر الاساسية والمهمة ساهمت بلفت الأنظار اليه.

ناهيك بالثنائية المختلفة التي تجمع النجمين قصي خولي وفاليري أبو شقرا في أول ثنائية لهما معاً. فبعد عدد من الثنائيات الناجحة، تجتمع الدراما السورية باللبنانية مجدداً عبر مسلسل “لا حكم عليه”، الى جانب نخبة من نجوم الدراما. وعن هذه الشراكة، كتب قصي خولي بعد عرض حلقتين من المسلسل: “الشراكة الحقيقية تصنع نتائج مختلفة، أعتقد أنه من المبكر الحكم على النتائج ونحن في الحلقة الثانية، ولكن كأحد عناصر هذا العمل، أحببت أن أعبر عن إعجابي بالشراكة الإيجابية التي تستطيع أن تصل إلى مكان منير أكثر”.

وتدور قصة المسلسل حول حياة شاب (قصي خولي) يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد؛ بتهمة قتله والدته وزوجها الذي تزوجته عقب وفاة والده، وبعد مرور خمس سنوات على سجنه، تظهر محامية (فاليري أبوشقرا) تسعى إلى إنقاذه من مصيره المحتوم، معلنة بأنها تحمل دليلاً يثبت براءته من التهم التي دخل السجن بسببها، ثم تقع في حبّه.

ويخرج الشاب من السجن بعد أن تثبت المحامية للمحكمة براءته من تهمة قتل أمه وزوجها، لكنه يصمم على معرفة الحقيقة التي أوصلته الى السجن.

أما عنوان العمل “لا حكم عليه”، فمقتبس من ورقة رسمية تطلبها بعض الجهات الحكومية والخاصة للتأكد من عدم وجود أي حكم قضائي بحق صاحب الورقة، والسماح له بأن يكمل حياته بشكل طبيعي. هذه الورقة ستأخذ معنىً جديداً ضمن سياق بوليسي تشويقي يدخل في مجال تجارة الأعضاء.

ويقدّم هذا العمل، خولي في دور جديد، إذ يظهر بوجه مخيف تملؤه الجروح، وعلى جسده العديد من الوشوم التي غطّت يديه. وكان خولي نشر صورة من الكواليس أصبحت في ما بعد حديث متابعيه على تطبيق “إنستغرام”، بسبب التغيير الكبير الذي طرأ على شكله وملامحه.

في سياقٍ متصِّل، تصدَّر “لا حكم عليه”، وهو لا يزال فى حلقاته الخمس الأولى، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد vip. فقد تصدَّر قائمة أفضل 5 أعمال في لبنان، وقائمة أفضل 10 أعمال في كندا، وحلَّ في المرتبة الثالثة في السويد. كما أنه يتصدَّر الأعمال الأكثر شهرة ومشاهدة على المنصة.

يُذكر أن “لا حكم عليه” هو من تأليف سيناريو وحوار ندين جابر وبلال شحادات، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصباح لصاحبها صادق الصباح. وهو من بطولة قصي خولي، فاليري ابو شقرا، طوني عيسى، كارلوس عزار، كارول الحاج، عبدو شاهين، فادي ابراهيم، رنده كعدي… ونخبة من الممثلين، وهو يتألف من 15 حلقة.