طليق بريتني سبيرز شارك في تظاهرات الكابيتول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر زوج بريتني سبيرز السابق، جايسون ألين ألكساندر، صورة عبر حسابه في “فايسبوك” مرتدياً قبعة تحمل شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء وجوده أمام مبنى الكابيتول خلال ال#تظاهرات التي تحولت إلى انقلاب في العاصمة واشنطن، حيث كان من المقرر أن يقوم الكونغرس بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب موقع “الإنديبندنت” البريطاني.

وعلّق ألكساندر، الذي تزوج من المغنية لمدة 55 ساعة فقط في عام 2004، على صورته كاتباً: “في العاصمة، حضر الملايين”. كما شارك الأخير فيديو من المظاهرة كاتباً: “أين محبي ترامب والوطن؟ ماذا ستقولون لأحفادكم”.

لكن من غير الواضح حتى الآن إن كان شارك ألكساندر مع المشاغبين في اقتحام مبنى الكابيتول.

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