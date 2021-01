طليق بريتني سبيرز شارك في تظاهرات الكابيتول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر زوج بريتني سبيرز السابق، جايسون ألين ألكساندر، صورة عبر حسابه في “فايسبوك” مرتدياً قبعة تحمل شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء وجوده أمام مبنى الكابيتول خلال ال#تظاهرات التي تحولت إلى انقلاب في العاصمة واشنطن، حيث كان من المقرر أن يقوم الكونغرس بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب موقع “الإنديبندنت” البريطاني.

وعلّق ألكساندر، الذي تزوج من المغنية لمدة 55 ساعة فقط في عام 2004، على صورته كاتباً: “في العاصمة، حضر الملايين”. كما شارك الأخير فيديو من المظاهرة كاتباً: “أين محبي ترامب والوطن؟ ماذا ستقولون لأحفادكم”.

لكن من غير الواضح حتى الآن إن كان شارك ألكساندر مع المشاغبين في اقتحام مبنى الكابيتول.

facebook

EXCLUSIVE: Singer Britney Spears is currently embroiled in a fake tape scandal in which her ex-husband Jason Alexander is purportedly talking to her about her boyfriend boyfriend and manager Jason Trawick. Spears has since denied she is the woman on the tape. Pictured here are Spears and Alexander in happier times while getting married at the Little White Chapel in Las Vegas, after their 4am wedding ceremony on January 3, 2004.

