جورج كلوني: ترامب وعائلته إلى مزبلة التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قال النجم السنمائي جورج كلوني إن دونالد ترامب وعائلته إلى “مزبلة التاريخ” في أعقاب الفوضى التي حدثت في واشنطن.

ولعن النجم الأسرة بأكملها، بما في ذلك ابنة الرئيس إيفانكا التي تشغل منصب مستشارة والدها، وابنه دونالد ترامب جونيور، بعد الأحداث الصادمة والقاتلة التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي يوم الأربعاء، بحسب موقع “الميترور” البريطاني.

وقال كلوني إنّ “مشاهدة مبنى الكابيتول، مقر الديموقراطية الأميركية، يُدنّس بهذه الطريقة العنيفة دمّره”. وقال في بثّ صوتي أخيراً أنّ هذا الهجوم كان “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” بعد الأعوام الأربعة المضطربة من عهد ترامب، واضاف: “هذا يضع دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا وجميعهم في مزبلة التاريخ. سيرتبط اسمهم بالانتفاضة إلى الأبد”.

وعبّر المشاهير عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشاهد غير المسبوقة في واشنطن. ونشر ترامب مقطع فيديو قصيراً، يدين فيه أولئك الذين قاموا بأعمال شغب في ذلك اليوم.

ويُطالب الشعب الآن من الرئيس المنتهية ولايته التنحي قبل انتهاء فترة ولايته في 20 كانون الثاني (يناير)، ما يظهر عمق غضبهم، كما وُضعت خطط لإحالته على القضاء.