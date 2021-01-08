بريانكا شوبرا “فوق القانون”: خرقت قواعد الإغلاق المشدّدة لتصفيف شعرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتقد البريطانيون المحجورون الممثلة بريانكا شوبرا (38 عاماً) إذ سُمح لها ولوالدتها بالذهاب الى صالون التجميل لتصفيف شعرهما. وتبيّن أنّ صاحب الصالون تفادى غرامة ماليّة بعد أن أظهر أوراق للشرطة تفيد بأن جلسة تلوين الشعر كانت لتصوير فيلم.

وقال متحدث باسم الممثلة: “بعد توجيهات الحكومة، تم تلوين شعر بريانكا شوبرا جوناس لغرض الفيلم الذي تقوم بتصويره حالياً. افتتح الصالون بشكل خاص لفريق الإنتاج وأجريت فحوص لجميع المشاركين واتبعوا إرشادات قسم التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة وقوانين إنتاج الأفلام”.

وتابع المتحدّث: “وفق قرار Film London والنصائح الحكومية الحالية، فإن إنتاج الأفلام والبرامج في العاصمة مسموح كما يُسمح العمل في المواقع التي يتم التصوير فيها، على أن يلتزم الجميع بالإرشادات الوقائيّة الخاصة بكورونا”.

تعيش بريانكا حالياً في لندن مع زوجها نيك جوناس (28 عاماً)، والتقطت صورها وهي تصل إلى الصالون برفقة والدتها، قبل وصول ضابطي شرطة طللبين من الزبائن بإخلاء المكان.

وأثارت الصور غضب الناس الذين يلتزمون بقواعد الإغلاق المشددة بشكل متزايد، وتساءلوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي إذا كانت النجمة تظن نفسها فوق القانون.

وأفاد متحدث باسم شرطة لموقع “الدايلي ميل” البريطاني: أبلغت الشرطة يوم الأربعاء 6 كانون الثاني (ديسمبر) عند حوالي الساعة 6:40 مساءً عن حدوث خرق لقواعد الإقفال المتعلّقة بكورونا داخل صالون لتصفيف الشعر في نوتينغ هيل. حضر الضباط وحصل صاحب الصالون على تنبيه شفهي حول الحاجة المهمة للامتثال بجميع القوانين المتعلقة بالوباء لكن لم يتم تغريمه”.