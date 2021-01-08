حذّرت من كورونا.. نادين نجيم: “انتبهوا على أنفسكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تخوفها الشديد، من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، لا سيمّا بعد ارتفاع أعداد المصابين في لبنان بسبب الاختلاط بين المواطنين في الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وشاركت نجيم محبيها بصورة جديدة لها عبر “إنستغرام”، ظهرت خلالها داخل سيارتها وعلّقت قائلة: “كوفيد-19 صار بأعداد كثيرة في لبنان، وأينما كان انتبهوا على أنفسكم واتخذوا احتياطاتكم من أجلكم ومن أجل سلامة غيركم”.

وفي سياق منفصل، تعيش نجيم، خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في بطولة مسلسل درامي جديد بعنوان “صالون زهرة” وتجتمع من خلاله مع الممثل السوري معتصم النهار من جديد بعد النجاح بينهما في “خمسة ونص”.

ويُشار إلى أن مسلسل “صالون زهرة” من 15 حلقة، حيث تلعب نجيم شخصية زهرة، وتدور أحداث العمل حول حكاية درامية في إطار “لايت كوميدي”.