بعد نفي تحرّشه بها.. مقدّم برامج شهير يهاجم رانيا يوسف بقسوة: “تحتاج إلى طبيب نفسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّر مقدّم البرامج العراقي نزار الفارس عن استغرابه اتهام الفنانة المصرية رانيا يوسف له بالتحرش بها أثناء استضافته لها ضمن حلقة من برنامجه “مع الفارس”، وذلك خلال لقاء أجراه معه موقع “صدى البلد” المصري، وقال فيه إنه يشعر بالصدمة، مؤكداً أن الفنانة اعترفت في تسريب صوتي نُشر في وقت سابق بأنها كانت سعيدة بالحوار ولم تندم على التصريحات التي أطلقتها خلاله.

وتوجّه الفارس إلى يوسف بالقول إن عليها أن تَعرِض نفسها على طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن بسبب هذه الآراء المتناقضة، واصفاً اتّهامها له بالتحرش بالشنيع.

ويُشار إلى أن الفارس كان قد قال في تصريح لموقع “الوطن” المصري: “”كلام رانيا يوسف غير منطقي جداً وما راح أرد عليها أكثر. الضرب في الميت حرام”. واعتبر أنها سعت إلى تحريف الحقائق من خلال الاستعانة بآية قرآنية، وأضاف: “لأ هي مش ضحية. أنا اللي ضحية. ده أنا أصلاً خجلت من جوابها المتعلق بالمؤخرة المميزة، واتضايقت جداً”.

وكانت رانيا قد أشارت إلى أن ابنتيها اعتبرتا السؤال عن المؤخرة تحرشاً لفظياً بها، لافتة إلى انها تعاملت مع الموقف بعفوية وطيبة.