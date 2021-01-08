"بعدك حبيبي صعبة الحياة".. نرمين الفقي تغني من كواليس مسلسل "لؤلؤ" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "لؤلؤ" الذي يُعرض في الفترة الحالية.

ونشرت نرمين، مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تغني إحدى أغنيات المسلسل من الكواليس.

وتقول كلمات الأغنية: "شايفك حبيبي في كل حاجة تشوفها عيني، وكأني جنبك لسه بسمع ضحكنا، حتى المكان اللي جمع بينك وبيني، مشتاق لنا مشتاق لأيام حبنا، بعدك تاعبني يا أحلى حلم حلمت بيه، وأنت اللي عشت أتمنى أكمل عمري بيه.. بعدك حبيبي قد إيه صعبة الحياة".

ويُعرض مسلسل "لؤلؤ" منذ يوم 27 ديسمبر الماضي على قنوات: "ON TV - ON Drama - MBC 1"، ومنصتي "Shahid، وWatchit".

مسلسل "لؤلؤ" أولى بطولات مي عمر الدرامية المطلقة، ويتكون من 40 حلقة، ويشاركها بطولته النجوم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، ملك أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وهدير عبد الناصر وغيرهم، إخراج محمد عبد السلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي تامر مرسي.