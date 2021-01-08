شادي شامل يتلقى لقاح كورونا الصيني في الإمارات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تلقى الفنان شادي شامل، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في دولة الإمارات.

ونشر شامل، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، أثناء تلقيه اللقاح المضاد لكورونا.

واستعان شامل أثناء تلقي اللقاح بقوله تعالى: "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".

وعلّق شامل: "ومن دبي الحبيبة وأخيرا الحمد لله، الحلم اتحقق، تطعيم الكورونا.. من دبي النهاردة باخد لقاح كورونا الصيني زي اللي في مصر".

وتلقى عدد من نجوم الفن لقاح كورونا، ومن بينهم أحلام الشامسي ومحمد عبده وحسين الجسمي ونوال الكويتية.