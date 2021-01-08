محمد عبده يتلقى لقاح كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تلقى المطرب السعودي الكبير محمد عبده، لقاح فيروس كورونا المستجد.

ونشر عبده، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، أثناء تلقيه اللقاح المضاد لكورونا.

وعقب تلقي اللقاح؛ دعا "عبده" في تصريحات لـ"العربية"، لعدم التخوف من تلقي لقاح كورونا، قائلا: "لابد أن نأخذ الدواء، ونشكر بلدنا لنجاحها في توفيره، ولكل داء دواء، وليس هناك أي فرق بينه وبين حقنة للأنفلونزا أو السخونة".

أضاف: "كنت متحمس جدا لأخذ الدواء، وأقول للمواطنين خذوا الدواء حتى نتحصن من هذا الداء".

وتلقى عدد من نجوم الفن لقاح كورونا، ومن بينهم أحلام الشامسي وحسين الجسمي ونوال الكويتية.